Son dakika gündem: Mersin'de karısını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı
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Son dakika gündem: Mersin'de karısını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Mersin'de karısını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk sahibi karısını bıçaklayarak öldüren koca Silifke ilçesinde gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk sahibi karısını bıçaklayarak öldüren koca Silifke ilçesinde gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki evlerinde dün 2 çocuğunun annesi Semra Ç'yi (48) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının bulunduğu bölgeyi belirledi.

Ekipler, Silifke ilçesinde olduğunu tespit ettiği zanlıyı kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, aralarındaki tartışmanın da aile içi geçimsizlik nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi.

Erdemli'de dün Semra Ç. (48) evlerinin banyosunda bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu. İki çocuk annesi kadını öldürdüğü iddia edilen kocası A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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