Son dakika gündem: Meksika'da dev düdenin oluştuğu anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri... Meksika'da çapı 60 metreden fazla olan dev bir düdenin oluştuğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika'da çapı 60 metreden fazla olan dev bir düdenin oluştuğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Juan C. Bonilla belediyesine bağlı Santa Mara Zacatepec'te çapı 60 metre, derinliği ise 20 metre olan düden meydana geldi. Düdenin meydana geldiği an ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Düdenin oluştuğu alan güvenlik gerekçesi ile kordon altına alınırken, çevredeki evler ise tahliye edildi. Frente de Pueblos'tan aktivist ve çevre uzman Miguel Lopez, "Bütün bu bölgede aşırı su tüketimi var. Suyu aldıkları yerde şimdi delikler, boşluklar, mağaralar oluşmaya başladı. Hava artık daha nemli. Bu düdenler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Yerel halk bölgede önlemler alınmadığı takdirde düdenin çapının daha da artacağını ifade etti.

Puebla Valisi Miguel Barbosa Huerta yaptığı açıklamada, düden oluşumunu nedenlerini araştırmak üzere bölgeye uzmanların gönderildiğini bildirerek, ailelere sorunlarını çözme konusunda garantisi verdi. Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Bölgesel Planlama Bakanı Beatriz Manrique Guevara ise, bölgenin izlenmesi ve korunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

(Serkan Bayar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı