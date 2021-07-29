Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
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Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)

Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BENZİN ALMAYA GİDERKEN İTFAİYE ERİNE ÇARPTIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 gündür süren yangında evi alevler arasında kalan ve otomobiliyle benzin almaya giden Yusuf Arslan (19), bir kazaya neden oldu.

BENZİN ALMAYA GİDERKEN İTFAİYE ERİNE ÇARPTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 gündür süren yangında evi alevler arasında kalan ve otomobiliyle benzin almaya giden Yusuf Arslan (19), bir kazaya neden oldu. Alanya istikametinde seyir halinde olan Yusuf Arslan'ın kullandığı 07 AGK 813 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna gireceği sırada aynı yönde seyir halinde olan 03 L 4065 plakalı motosiklet sürücüsü, itfaiye eri Kerim Görgülü'ye çarptı. Görgülü, akaryakıt istasyonu girişindeki tabelaya çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı görenler, Kerim Görgülü'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşlar, araçlarından getirdikleri minderi, yerde yatan Görgülü'nün başının altına yerleştirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Görgülü'ye müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.Yusuf Arslan'ın, Manavgat'ta 2 gündür süren orman yangınlarında evinin yandığı, akaryakıt istasyonuna benzin almaya geldiği, motosiklet sürücüsü Kerim Görgülü'nün ise itfaiye eri ve izinde olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA,


Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

AFAD: (Manavgat'taki yangın) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
AFAD: (Manavgat'taki yangın) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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