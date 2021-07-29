Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (9)

Bir son dakika haberine göre BENZİN ALMAYA GİDERKEN İTFAİYE ERİNE ÇARPTIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 gündür süren yangında evi alevler arasında kalan ve otomobiliyle benzin almaya giden Yusuf Arslan (19), bir kazaya neden oldu.