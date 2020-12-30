Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem
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Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem

30.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:36
Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem

MALTEPE'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in evinin önünde toplanan bir grup eylem yaptı.

MALTEPE'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in evinin önünde toplanan bir grup eylem yaptı. Maltepe'de dün Aylin Sözer evine gelen Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürüldü. Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde toplanan bir grup eylem yaptı. "Aylin Hocanın Gülüşüne Sahip Çıkıyoruz" yazılı pankart açan grup,  "Katilin, Caniliğin, Cinayetin İyi Hali Olmaz" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına yapılan basın açıklamasında "Dün canice katledilen 3 kadından biriydi Aylin Sözer. Bir cani onu hayattan ve öğrencilerinden vahşice kopardı. Aylin hoca her fırsatta öğrencilere iyiyi, doğruyu, güzeli anlatmaya ve öğretmeye çalışan bir öğretim görevlisiydi. Biz bugün hocamızın yakılarak katledildiği evin önündeyiz. Hüzünlüyüz ve öfkeliyiz. Kadın katillerine iyi hal indirimden yararlandığı için öfkeliyiz. Kadına yönelik her türlü şiddete karşıyız" ifadelerine yer verildi.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

(Fotoğraf)


Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem
Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem
Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem
Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem
Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem
Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem
Maltepe'de Aylin Sözer'in öldürüldüğü evin önünde eylem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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