Son dakika! Malatya'da, Çanakkale şehitleri için tören düzenlendi
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Son dakika! Malatya'da, Çanakkale şehitleri için tören düzenlendi

18.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:28

Son dakika gündem haberi: Malatya'da, Çanakkale şehitleri için tören düzenlendiMALATYA'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Malatya'da, Çanakkale şehitleri için tören düzenlendi

MALATYA'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, koronavirüs tedbirleri kapsamında Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda gerçekleşen törene; Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, Baro Başkanı Enver Han ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Şehitlik Anıtı'na çelenk konuydu. Adından Vali Aydın Baruş, Şehitlik özel defteri için günün anlam ve önemini belirten sözler kaleme aldı.

Anıttaki törenin ardından Vali Baruş ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, dualar okudu.

Son dakika! Malatya'da, Çanakkale şehitleri için tören düzenlendi
Son dakika! Malatya'da, Çanakkale şehitleri için tören düzenlendi
Son dakika! Malatya'da, Çanakkale şehitleri için tören düzenlendi
Son dakika! Malatya'da, Çanakkale şehitleri için tören düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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