Son dakika gündem: Limak Enerji'den Çanakkale şehitleri anısına kısa film
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Son dakika gündem: Limak Enerji'den Çanakkale şehitleri anısına kısa film

18.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:08
Son dakika gündem: Limak Enerji'den Çanakkale şehitleri anısına kısa film

Gelen son dakika haberlerine göre Limak Enerji, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Yahya Çavuş"u konu alan bir kısa film hazırladı.

Limak Enerji, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Yahya Çavuş"u konu alan bir kısa film hazırladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart 1915'te büyük bir mücadele örneği sergilenerek kazanılan zaferin sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın kaderini değiştirdiği belirtildi.

Kurum olarak, şehit ve gazilerin emaneti olan, nice kahramanlıklara tanıklık etmiş Anadolu topraklarını aydınlatmaktan onur duydukları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Limak Enerji, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri anmak için özel bir kısa film hazırladı. Filmde, 25 Nisan 1915'teki Ertuğrul Koyu çıkarmasında 67 askeriyle İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş'un Kıbrıs gazisi torunu Mustafa Canbaz konuk edildi. Savaş sırasında ailesine göndermek için arkadaşına gaz lambası ışığında mektup yazdıran Yahya Çavuş'un canlandırıldığı filmle 18 Mart Zaferi'nin ne denli fedakarlıklara sahne olduğu vurgulandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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