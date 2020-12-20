Kuveyt, İngiltere'den uçuşları yasakladı
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Kuveyt, İngiltere'den uçuşları yasakladı

20.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:51
Kuveyt, İngiltere'den uçuşları yasakladı

Kuveyt, İngiltere'de korona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere'den uçuşları yasakladı.

Kuveyt, İngiltere'de korona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere'den uçuşları yasakladı.

İngiltere'de son dönemde tespit edilen yeni vakalarda korona virüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonunun görülmesinin ardından birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasaklamaya devam ediyor. Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere'nin yüksek riskli ülkeler listesine eklendiği ve İngiltere'den yapılan uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan Hollanda, İtalya, Belçika, Almanya ve İrlanda İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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