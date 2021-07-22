Son dakika gündem: Kurbanlık keçinin damdan düştüğü anlar, kamerada
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Son dakika gündem: Kurbanlık keçinin damdan düştüğü anlar, kamerada

Son dakika gündem: Kurbanlık keçinin damdan düştüğü anlar, kamerada
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ADANA'da sahibi tarafından 2 katlı binanın damına çıkarılan keçi, düştü.

ADANA'da sahibi tarafından 2 katlı binanın damına çıkarılan keçi, düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, Kurban Bayramı için satın aldığı keçiyi 2 katlı evlerinin damına çıkardı. Damı çevreleyen duvarın üzerine çıkan keçi, düştü. Yere düşen keçi, ayağa kalkıp yürümeye başladı. Bu sırada evin altında bekleyen kişi, keçiyi yakaladı. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Son dakika gündem: Kurbanlık keçinin damdan düştüğü anlar, kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir

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