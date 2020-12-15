Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2)

15.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:43
Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre TOPRAĞA VERİLDİAfyonkarahisar'da koronavirüsten yaşamını yitiren Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar (48), Şuhut ilçesi Karaadilli beldesine bağlı Demirbel köyünde toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da koronavirüsten yaşamını yitiren Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar (48), Şuhut ilçesi Karaadilli beldesine bağlı Demirbel köyünde toprağa verildi. Cenaze koronavirüs tedbirleri kapsamında özel ekipler tarafından defnedildi.Demirbel Köy Muhtarı Süleyman Kök, Taşpınar'ın herkes tarafından çok sevildiğini belirtirken, vefatının köy halkı tarafından da üzüntüyle karşılandığını söyledi.


Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören Bitlis'in kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu, hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören Bitlis'in kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu, hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören baba ve oğul 20 gün arayla hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören baba ve oğul 20 gün arayla hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Şener Şen Nilgün Belgün Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Erol Bulut Kylian Mbappe Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:47:48. #1.15#
title