6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 zanlı adliyede
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6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 zanlı adliyede

Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli merkezli 6 ilde, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internetten ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli merkezli 6 ilde, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internetten ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne'de 30 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 45 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Şüphelilerin internetten yetkili teknik servisi ilanı verdikleri, arızalı beyaz eşyaları tamir etmek amacıyla ev sahiplerinden aldıkları ve sorununu giderdikleri ürünleri sattıkları belirlenmişti. Zanlıların bu yolla 97 kişiyi mağdur ettikleri saptanmıştı.

6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 zanlı adliyede
6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 zanlı adliyede
6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 zanlı adliyede
6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 zanlı adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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