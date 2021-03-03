Son dakika gündem: KKTC'de St. Hilarion Kalesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika gündem: KKTC'de St. Hilarion Kalesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

03.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:44
Son dakika gündem: KKTC'de St. Hilarion Kalesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Ersan Saner, Girne'deki St. Hilarion Kalesi'nde çıkan yangının büyümeden kontrol altına alındığını bildirdi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Girne'deki St. Hilarion Kalesi'nde çıkan yangının büyümeden kontrol altına alındığını bildirdi.

Ankara'da bulunan Başbakan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren'i telefonla arayarak, St. Hilarion'da çıkan yangınla ilgili bilgi aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Saner, bugün yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangının büyümeden kontrol altına alındığını öğrendiğini belirtti.

Yangının söndürülmesinde emek harcayan herkese teşekkür eden Saner, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek, alevlerin saat 20.00'ye doğru kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da kaledeki kafeterya bölümünün tamamen yandığını ifade etti.

Ataoğlu, alevlerin kafeterya dışındaki bölümlere sıçramasının önlendiğini ve tarihi kalede herhangi hasar bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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