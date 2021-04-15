KIRIKKALE - Kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRIKKALE - Kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Gürel idaresindeki 05 KK 460 plakalı kamyon ile Gökdeniz Kutlu'nun kullandığı 52 DC 986 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 66. kilometresinde çarpıştı.

Kamyonetin kasasında bulunan Ali İnan, Erkan Pehlivan ve Recep Ali Turap, çarpışmanın etkisiyle savrularak düştü.

Kamyonet sürücüsü Kutlu ile İnan, Pehlivan, Turap ve kamyonda bulunan Nesimi Koca yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali İnan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KIRIKKALE - Kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
KIRIKKALE - Kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
KIRIKKALE - Kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
KIRIKKALE - Kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Murat Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KIRIKKALE - Kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 21:39:10. #1.16#

title