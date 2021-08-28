Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
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Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce piknik yapmaya gitmek için yola çıkan bir daha da haber alınamayan Cevdet Baltacı (51) ile amcasının oğlu Ömer Baltacı'nın (58) minibüsü, 250 metrelik uçurumun dibinde bulundu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce piknik yapmaya gitmek için yola çıkan bir daha da haber alınamayan Cevdet Baltacı (51) ile amcasının oğlu Ömer Baltacı'nın (58) minibüsü, 250 metrelik uçurumun dibinde bulundu. Kuzenlerin yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.

İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce yaz tatili için Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyüne gelen 3 çocuk babası Cevdet Baltacı ile aynı nedenle Koceeli'den gelen 2 çocuk babası Ömer Baltacı, 52 FR 235 plakalı minibüsle perşembe günü Doğanyurt köyü yakınlarındaki Hodaypınarı mevkisine piknik yapmaya gitti. Ömer ve Cevdet Baltacı'dan aynı gün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. İki kişinin yakınları dün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

250 METRELİK UÇURUMDA BULUNDULAR

Jandarma ekipleri ile kayıp kuzenlerin yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Akrabaları Hacı Ali Ezenci ve Mehmet Baltacı sabah saatlerinde kuzenlerin yola çıktığı minibüsün 250 metrelik uçurumun dibinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Ömer ve Cevdet Baltacı'nın minibüsün yakınında cansız bedenleri bulundu. Araçtan fırladıkları düşünülen Ömer ve Cevdet Baltacı'nın cesetleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alındı. Traktör römorkuna konulan cesetler, yola kadar çıkartılıp burada cenaze aracına alınarak otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu
Son dakika haberi: Pikniğe giden kuzenler, minibüsle düştükleri uçurumda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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