Son dakika gündem: Kastamonu'da orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika gündem: Kastamonu'da orman yangınına müdahale ediliyor

02.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:32
Son dakika gündem: Kastamonu'da orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Çiftkıran köyü Kargacık Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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