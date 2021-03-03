Son dakika gündem: Karlı havada leylek yuvasına itfaiye eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Karlı havada leylek yuvasına itfaiye eli

03.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:12
Son dakika gündem: Karlı havada leylek yuvasına itfaiye eli

Son dakika haberleri: ARDAHAN'da, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken leyleği itfaiye ekipleri besledi.

ARDAHAN'da, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken leyleği itfaiye ekipleri besledi. İtfaye erleri, yangın merdiveni ile çıktıkları leylek yuvasındaki kar ve buzları temizleyerek, yiyecek bıraktı.

Baharda karakışı yaşayan Ardahan'ın merkez Karagöl Mahallesi Sağlık Sokaktaki elektrik direğinin üzerindeki yuvaya konaklayan leylekler bu yıl erken gelince zor anlar yaşadı. Bitki örtüsünün tamamen karla kaplı olduğu geceleri ise hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da caresizce bekleyen leyleğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye aracının merdiveni ile yuvaya ulaşan görevliler kar ve buzdan temizledikleri yuvaya yiyecek bıraktı.

İtfaiye erlerinin yuvaya çıkması ile birlikte karşı binanın çatısına konan leylek, çalışmaları izledi. Görevlilerin gitmesi ile birlikte yeniden yuvaya dönen leylek yiyecekleri yedi. Ekipler, yuvaya sık sık gelip yiyecek bırakacalarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Metin Oktay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Karlı havada leylek yuvasına itfaiye eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 09:19:26. #1.16#
title