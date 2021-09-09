Son dakika haberi! KANUNA YENİ EKLENEN MADDE NEDENİYLE DAVA AÇILDI; SOKAK KÖPEĞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİNİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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Son dakika haberi! KANUNA YENİ EKLENEN MADDE NEDENİYLE DAVA AÇILDI; SOKAK KÖPEĞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİNİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ATAŞEHİR'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle Duman isimli sokak köpeğini sopayla döven Hasan Kılıç (58) hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na yeni eklenen "Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ATAŞEHİR'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle Duman isimli sokak köpeğini sopayla döven Hasan Kılıç (58) hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na yeni eklenen "Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede emniyet ekiplerine Ataşehir'de 10 Ağustos 2021 tarihinde bir sokak köpeğinin kafasında kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı ihbarı yapıldığı anlatıldı. İhbar eden kişilerin ifadesine göre gri renkli sokak köpeğin kafasına Hasan Kılıç isimli kişi tarafından sopayla vurulduğunun söylendiği kaydedildi.

7 TANE TAVUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ HATIRLATILDI

Şüpheli Kılıç'ın ifadesine de yer verilen iddianamede Kılıç'ın söz konusu köpeğin 7 adet tavuğunu öldürdüğünü, 1 tavuğun köpeğin ağzında olduğu sırada müdahale etmek istediğini ve köpeğin bu sırada kendisine saldırmaya çalışması üzerine köpeğe sopayla vurduğunu beyan ettiği hatırlatıldı. Şüphelinin suç işlemek amacıyla hareket etmediğini söylediği iddianamede kaydedildi. Veteriner epikriz raporunda ise söz konusu köpeğin sol frontol parçalı kemik kırığının bulunduğu belirtildi. İddianamenin değerlendirme kısmında ise şüpheli Hasan Kılıç'ın yapılan eylemi işlediğine yönelik hakkında kamu davası açmaya yeterli makul şüphe bulunduğu vurgulandı.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NA YENİ EKLENEN MADDEYLE DAVA AÇILDI

İddianamede şüpheli Hasan Kılıç'ın 5199 Sayılı Kanun'un 28. maddesine yeni eklenen 12. maddelerinde yer alan "Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Duman isimli sokak köpeğine saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan Kılıç, 11 Ağustos günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmiş ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, tutuklama talebini reddetmiş Kılıç hakkında imza şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulamıştı. Hakimlik, Kılıç'ın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yıl boyunca yaralanma ve sonrasındaki rehabilitasyon masraflarını karşılamak şeklindeki adli kontrol hükümlerini de uygulamıştı. Ayrıca hakimlik, şüpheli Kılıç'ın 15 gün içerisinde bir hayvan barınağına 1 defaya mahsus olmak üzere 100 kilogram yardımda bulunması şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulanmıştı. Şüpheli Kılıç, bu şekildeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.

Son dakika haberi! KANUNA YENİ EKLENEN MADDE NEDENİYLE DAVA AÇILDI; SOKAK KÖPEĞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİNİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Son dakika haberi! KANUNA YENİ EKLENEN MADDE NEDENİYLE DAVA AÇILDI; SOKAK KÖPEĞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİNİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Son dakika haberi! KANUNA YENİ EKLENEN MADDE NEDENİYLE DAVA AÇILDI; SOKAK KÖPEĞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİNİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Son dakika haberi! KANUNA YENİ EKLENEN MADDE NEDENİYLE DAVA AÇILDI; SOKAK KÖPEĞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİNİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi! KANUNA YENİ EKLENEN MADDE NEDENİYLE DAVA AÇILDI; SOKAK KÖPEĞİNİ DÖVEN ŞÜPHELİNİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Haberler
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