Son dakika haberleri! Kablo hırsızı, 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarından yakalandı
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Son dakika haberleri! Kablo hırsızı, 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarından yakalandı

28.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:54
Son dakika haberleri! Kablo hırsızı, 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarından yakalandı

Son dakika gündem haberi: BURSA'da jandarma ekipleri, 5 ayrı kablo hırsızlığı olayına karışan Halil Öztürk'ü (57) 245 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yakaladı.

BURSA'da jandarma ekipleri, 5 ayrı kablo hırsızlığı olayına karışan Halil Öztürk'ü (57) 245 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yakaladı. Gözaltına alınan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi'nde 5 ayrı haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) oluşturulan özel ekip, şüphelinin yakalanması için 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelinin aracını tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı hırsızlık olayının yaşandığı bölgede durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, elektrik kablolarının kesilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, isminin Halil Öztürk olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Öztürk, ifadesinde beş ayrı hırsızlık suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Son dakika haberleri! Kablo hırsızı, 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarından yakalandı
Son dakika haberleri! Kablo hırsızı, 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarından yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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