Son dakika gündem: İzmir'de arama yapılan takside 2 bin 224 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Son dakika gündem: İzmir'de arama yapılan takside 2 bin 224 uyuşturucu hap ele geçirildi

21.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:44
Son dakika gündem: İzmir'de arama yapılan takside 2 bin 224 uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika habere göre İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine aradıkları ticari takside 2 bin 224 uyuşturucu hap geçirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine aradıkları ticari takside 2 bin 224 uyuşturucu hap geçirdi.

Bergama ilçesinde polis ekipleri, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki uygulama noktasında, bir taksiyi durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, 2 bin 224 uyuşturucu hap bulundu. Taksideki B.K. (48), S.K. (32) ve M.G. (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, tutuklandı, M.G. savcılık kararıyla, B.K. ise sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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