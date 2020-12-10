Son dakika gündem: İstanbul'da olta balıkçılığı yapanlara mesafe ve sigara denetimi
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Son dakika gündem: İstanbul'da olta balıkçılığı yapanlara mesafe ve sigara denetimi

10.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:58
Son dakika gündem: İstanbul'da olta balıkçılığı yapanlara mesafe ve sigara denetimi

Son dakika haberler... İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Galata köprüsü ve Üsküdar sahilinde amatör olta balıkçılarının önlem alarak kurallara uyduğu görüldü.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Galata köprüsü ve Üsküdar sahilinde amatör olta balıkçılarının önlem alarak kurallara uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge sonrası İstanbul'da zabıta ekipleri köprü ve sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunanları denetleyerek uyarıda bulundu.

Ekipler, Galata Köprüsü ve Üsküdar sahilinde denetim yaparak olta balıkçılığı yapan vatandaşlara üç metre kuralına uymaları, maske takıp sigara içmemeleri konusunda bulunduğu görüldü.

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri ayrıca tekne ile Unkapanı ve Galata köprülerinde balık avlayan vatandaşlar için uyarı anonsları yaptı.

Diğer yandan köprü ve sahillerde üç metre kuralını belirlemek için de belediye ekiplerinin etiket ve boyama çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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