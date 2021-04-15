Son dakika gündem: İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
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Son dakika gündem: İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Son dakika gündem: İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki maske takma zorunluluğu 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda uygulanmayacak.

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İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki maske takma zorunluluğu 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda uygulanmayacak.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yaptığı yazılı açıklamayla, açık havada maske takma zorunluluğunun pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 338 bin 273 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 960 bin 281 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda.

İsrail'de bugüne kadar 6 bin 312 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 836 bin 504'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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