Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma içinde
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Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma içinde

Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.

Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, "Yaklaşık bir haftadan beri kardeş ve dost ülke Türkiye'nin güneyini saran orman yangınları dolayısıyla derin üzüntü duymaktayız. Acınız acımız, kaybınız kaybımızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Irak halkı ve özellikle Türkmenlerin yanında olduğunu hatırlatan Turan, kendilerinin de Türkiye devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Turan, ITC Türkiye Temsilciliği ile Türkiye'deki tüm Türkmen dernek, cemiyet, vakıf ve burada ikamet eden Türkmenlerin yangından etkilenen bölgeler ve insanlara yardım için seferberlik başlattığını dile getirdi.

Irak hükümeti ve uluslararası topluma da yardım çağrısında bulunan Turan, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma içinde
Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma içinde
Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma içinde
Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma içinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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