Son dakika gündem: Irak'ta Şii lider Sadr'dan hükümete "İran gazına alternatif bulma" çağrısı
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Son dakika gündem: Irak'ta Şii lider Sadr'dan hükümete "İran gazına alternatif bulma" çağrısı

13.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:38
Son dakika gündem: Irak'ta Şii lider Sadr'dan hükümete

Son dakika haberler: Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümete ülkedeki elektrik santrallerini işletmek için kullanılan İran doğal gazına alternatif bulma çağrısı yaptı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümete ülkedeki elektrik santrallerini işletmek için kullanılan İran doğal gazına alternatif bulma çağrısı yaptı.

Sadr'ın Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Sadr, İran'ın Irak'a gaz ihracında azaltmaya gideceği yönündeki beyanını değerlendirdi.

Şii lider, hükümetin gaz ve elektrik konusunda alternatif bulması gerektiğini vurguladı.

İran, 27 Aralık 2020'de Bağdat'ın borçlarını ödeyememesi nedeniyle Irak'a ihraç edilen gaz miktarının yüzde 40 azaltıldığını duyurmuştu.

İran Milli Gaz Şirketi de (NIGC) 28 Aralık'ta, Irak Elektrik Bakanlığının ithal ettiği doğal gaz nedeniyle 5 milyar dolar borcu olduğunu açıklamıştı.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tahran yönetiminin ödenmeyen borçlar nedeniyle doğal gazı kısmasının ardından, 29 Aralık'ta Irak'a gitmiş, gazın teknik nedenlerle kesildiğini savunarak İran doğal gazının Irak'a yeniden ve acilen verilmeye başlanacağını kaydetmişti.

Uzmanlar, Irak'ın son on yıldır elektrik sıkıntısı çektiğini ve 30 bin megavat olan ihtiyacının yalnız 19 bin megavatını ülkede üretebildiğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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