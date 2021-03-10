İnegöl'deki 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor
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İnegöl'deki 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor

10.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:54
İnegöl'deki 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor

BURSA'da turizme kazandırılmayı bekleyen ve birbirlerine 20'şer metre uzaklıkta bulunan 3 şelale, dronla görüntülendi.

BURSA'da turizme kazandırılmayı bekleyen ve birbirlerine 20'şer metre uzaklıkta bulunan 3 şelale, dronla görüntülendi. Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Bu şelaleleri görenler şaşırıyor. Düzenleme yapılırsa turizm merkezi haline gelir" dedi.

Mobilyası, köftesi ve termal alanlarıyla Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor. Birbirlerine 20 metre uzaklıktaki şelalelerin bulunduğu ormanlık alan ise son dönemde kampçılar tarafından tercih ediliyor. Görsel şölen oluşturan şelaleler dronla görüntülenirken, Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, bölgenin turizme kazandırılması için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

'DÜZENLEME YAPILIRSA TURİZM MERKEZİ OLUR'

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Çayköy deremiz, 20'şer metre aralarla 3 ayrı şelaleden oluşuyor. Bu şelaleleri görenler şaşırıyor. Bu alana, kamp kurmaya ve piknik yapmaya gelenler çok oluyor. Çevre illerden gelen kampçılar ve çevre mahallelerden gelen vatandaşların piknik yaptığını görünce, burada bir düzenleme yapmayı düşündük. Nasip olursa, yetkililerin de desteği ile burada güzel bir alan oluşturacağız. 100 metre ilerisinde doğal kaplıca suyu var. Bu alan ilgi görmeye başladı. Manzarası güzel. Düzenleme yapılırsa yeni bir turizm merkezi olur" dedi.

İnegöl'deki 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor
İnegöl'deki 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor
İnegöl'deki 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor
İnegöl'deki 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor
İnegöl'deki 3 şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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