Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

29.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:43

Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Göllüce, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafına oy veren Göllüce, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" karelerini seçti.

Göllüce, emeği geçen tüm AA personelini tebrik etti.

Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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