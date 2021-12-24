Son dakika gündem: Hisarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika gündem: Hisarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika gündem: Hisarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
AA / Ali Eroğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, hurda hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, hurda hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şehitler Mahallesi'ndeki Hisarcık Belediyesine ait hurdalıktan kamyonetlerine hurda demir malzemeleri yükleyen iki şüphelinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Hurda malzemeleri çaldıkları sırada suçüstü yakalanan İ.Ö. (31) ve H.G. (42), İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Ali Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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