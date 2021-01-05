Son dakika gündem: Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu
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Son dakika gündem: Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu

05.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:16
Son dakika gündem: Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu

Son dakika gündem haberi... Hindistan'ın Assam eyaletinde medreselerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde medreselerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı.

Ülke basınındaki haberlere göre, 126 üyeli Assam Meclisinde geçen hafta kabul edilen medreselerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeye muhalefet partilerinden tepki geldi.

Muhalefet liderlerinden Debabrata Saikia, yaptığı açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından kabul edilen yasanın amacının partinin oylarını sağlamlaştırmak olduğunu söyledi.

Bunun bir "kutuplaştırma taktiği" olduğunu ifade eden Saikia, böyle bir yasaya gerek olmadığını kaydetti.

Eğitim Bakanı Himanta Biswa Sarma ise yasanın devlet tarafından işletilen medreseler için olduğunu belirterek Assam'daki özel medreselerin kapatılması veya düzenlenmesi için herhangi bir adım atılmayacağını söyledi.

Sarma, devlet medrese enstitülerinin, ilköğretim, lise ve yüksekokullara dönüştürüleceğini ifade etti.

Muhalif parti temsilcileri uygulamayı eleştirirken, yaşanan olayın hükümetin İslam karşıtı politikalarının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Eğitim Bakanı Sarma, Assam vilayetinde faaliyet gösteren ve "medrese" olarak bilinen 700'den fazla okulun nisan ayına kadar kapatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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