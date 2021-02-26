Son dakika gündem: Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğretmen ve öğrencileri, Hocalı Katliamı'nı Edirnekapı Şehitliği'nde andı

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğretmen ve öğrencileri, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamı anma programı düzenledi, Edirnekapı Şehitliği'ndeki şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Edirnekapı Şehitliği 15 Temmuz Şehitleri Kapısı önünde Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı anma programında öğrenciler Hocalı Katliamı'nda yaşananları anlatan konuşmalar yaptı.

Azerbaycan Türkiye kardeşliğiyle ilgili şiirlerin okunduğu programda öğrenciler, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıdı.

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu Müdürü Muhammet Karasu yaptığı konuşmada, 29 yıl önce Azerbaycan Türklerine karşı gerçekleştirilen katliamın yüzyılın kara lekelerinden biri olduğunu söyledi.

Karasu, Ermeni güçlerinin sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın izlerinin hala en sıcak haliyle korunduğunu belirterek, "Bu soykırımda çocuk, kadın fark etmeksizin 613 Azerbaycanlıyı vahşice katlettiler. Ermeni diasporasının sahte soykırım yalanlarının borazanlığını yapan Batı ülkeleri ise gözlerinin önünde gerçekleşen bu soykırıma karşı çeyrek asırdan fazladır kör, sağır ve dilsiz. Bu vahşeti, bu soykırımı andığımız her yıl, tarifi olmayan acılar yaşıyor o güne gidiyoruz." diye konuştu.

Katliamda hayatını kaybedenlerin hüznüyle birlikte Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin gururunu da taşıdıklarını dile getiren Karasu, Karabağ'ın asıl sahiplerine kavuştuğunu ve ödenen bedellerin sonucunda bir armağan olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ Savaşı'nda tüm dünyaya bir ders verdiğini anlatan Karasu, sözlerini "Bir mutluluk sebebimiz de devletimizin tüm organları ve milletimiz ile bu zaferde pay sahibi olduk. Bizler ise dünyanın dört bir yanında Ermenistan'ın soykırımcı bir işgal devleti olduğunu haykırmaya, dünyayı bu gerçeği görmeye davet etmeyi sürdüreceğiz." diye tamamladı.

Program öğrencilerin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara