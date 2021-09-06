Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Süleyman Soylu Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Mesut Akusta
Spor Marcao Çağdaş Atan Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:47:17. #1.16#

title