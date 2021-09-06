Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu