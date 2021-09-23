HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞÜP TERS DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞÜP TERS DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura düşerek ters döndü.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura düşerek ters döndü. 3 kişinin hafif yaralandığı kazanın bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Çameli- Fethiye yolu Yumrutaş Mahallesi'nde meydana geldi. Çameli'nden Fethiye yönüne gitmekte olan Ömer A. yönetimindeki 64 ADY 677 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çukura düşüp, ters döndü. Sürücü ile araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Hafif yaralanan 3 kişi, Çameli Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürürken, kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde; hafif ticari aracın düz yolda ilerlerken, birden karayolunun dışına çıkması, çukura düşüp ters dönmesi yer aldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞÜP TERS DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞÜP TERS DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞÜP TERS DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞÜP TERS DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞÜP TERS DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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