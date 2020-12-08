Son dakika gündem: GÜNDEM / 8 Aralık 2020

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu...

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bayraklı, Bornova ve Seferihisar belediye başkanlarından, Balçova Kaya Termal Otel'de, İzmir'deki deprem ve takip eden sürece ilişkin bilgi alacak.

Büyükşehir Belediyesi Uzundere konutlarını ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'in aileleriyle bir araya geleceki Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak İzmir Apartman Görevlileri Buluşması'na katılacak ve TMMOB İzmir Şubesi'ne ziyarette bulunacak.

(İzmir/10.00/11.15/12.30/13.15/14.00/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasında iş birliği protokolünün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı'nın açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez genel aşılama kampanyası başlatılacak. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

-15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in de arasında olduğu 3 sanığın yargılamasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/14.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6'ncı ve son hafta mücadelesi başlayacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'nda deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak.

(Paris/23.00) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürecek, antrenman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'in 13. haftası Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com 2. Lig'de 14. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta tek maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla karşılaşacak.

(Bamberg/22.00)

8- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesi Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA ilk maçında Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesi Polonya'da başlayacak. Fenerbahçe HDI Sigorta ilk maçında Belçika'nın Lindemans takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kedzierzyn-Kozle/20.00)

10- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesi İtalya'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet ilk maçında Fransa'dan Nantes ile karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak, 20. haftanın Solhanspor-Haliliye Belediyespor, Sorgun Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/Bingöl/15.00/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

12- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Aygaz, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde Rusya'nın CSKA takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Normalleşme döneminde sağlanan yabancı kaynaklar Türkiye'ye güveni perçinledi

Türk bankalarının büyük kısmını oluşturduğu şirketler, salgının en sert hissedildiği ikinci çeyrekte olduğu gibi yılın ikinci yarısında da uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 6,8 milyar dolarlık finansman temin etti

Bankalar, yılın ikinci yarısında 5 milyar 849 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağladı

Ülker Bisküvi 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirirken, Türk Eximbank da 200 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı

(Murat Birinci/İstanbul)

2- Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin "sağlık üssü" olacak

Son teknolojik cihazlarla donatılan ve bir süre önce açılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 566 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı bulunuyor

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan:

"Şehir Hastanemiz, Tekirdağ ve Trakya ile başta Balkanlar olmak üzere Avrupa ve dünyada sağlık hizmeti alma arayışında olan herkese açık bir üs"

(Muhammet Mutaf/Tekirdağ)

3- Şanlıurfa'daki Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Viranşehir ilçesinde 2017 yılında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve bekçi İbrahim Kete'nin şehit düştüğü, 79 kişinin de yaralandığı terör saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Hazırlanan iddianamede, firari iki PKK'lı terörist hakkında devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi

Teröristlerden birinin, Viranşehir ilçesinde bir askerin şehit düştüğü saldırının da aralarında bulunduğu 4 ayrı terör saldırısının faili olduğu belirlendi

(Rauf Maltaş/Şanlıurfa)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı