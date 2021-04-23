Son dakika gündem: Göksel Baktagir'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel eser

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eşi Füsun Baktagir'le yazdığı bir eseri besteledi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eşi Füsun Baktagir'le yazdığı bir eseri besteledi.

Göksel ve Füsun Baktagir'in sözlerini yazdığı "23 Nisan" çocuk şarkısını, Cansu Baktagir, Nehir Naz Koca, İrem ve Eren Satı, Yaman Alp Sayal, Polat Köse, Tuana Aydın ve İsmet Baş'tan oluşan "Atatürk Sevgi Çiçekleri Korosu" seslendirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle korodaki çocuklar ile Göksel, Füsun ve Cansu Baktagir'in evlerinde ayrı ayrı seslendirdiği şarkının videosu da hazırlandı.

Göksel Baktagir, bestelediği esere ilişkin şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içimizde hiçbir zaman bitmeyecek çocuk duyarlılığıyla yaşıyoruz. Yine bu heyecan ve coşku ile Ata'mızın ışığında '23 Nisan' temalı özel şarkımızı yaptık. Pandemi sürecinin kısıtlı imkanları çerçevesinde eşim Füsun, memleketi Tekirdağ Şarköy'de yaşayan dost yakınlarımızın çocuklarından küçük bir koro oluşturdu. Aydınlık yüzlerimizin o güzel enerjileriyle şarkımızın videolarını tek yürek olarak hazırladık. Bu aşamada içimizdeki heyecanı paylaşıp aynı titizlik ve coşkuyla emek harcayan velilerimize ve çocuklarımıza yürekten teşekkür ederiz. Ümidimiz odur ki milli bayramlarımız her zaman coşkuyla kutlansın. Ata'mızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu çok özel bayramın şarkısı umarız diğer dünya dillerinde de karşılık bulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur