Son dakika gündem: GİRESUN Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi-ARŞİV
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Son dakika gündem: GİRESUN Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi-ARŞİV

Gelen son dakika haberine göre Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildiGİRESUN Sulh Ceza Hakimliği, Rabia Naz Vatan'ın annesi ve babasının takipsizlik kararına yaptığı itirazı, verilen kararı 'usul ve yasaya' uygun bularak reddetti.

19.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:02

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi

GİRESUN Sulh Ceza Hakimliği, Rabia Naz Vatan'ın annesi ve babasının takipsizlik kararına yaptığı itirazı, verilen kararı 'usul ve yasaya' uygun bularak reddetti.

Giresun'da 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında verilen takipsizlik kararına annesi Atike Vatan ve babası Şaban Vatan tarafından yapılan itiraz karara bağlandı.

Giresun Sulh Ceza Hakimliği, Atike Vatan ve Şaban Vatan adına 9 avukatın yaptığı başvuruyu 17 Ağustos tarihinde sonuçlandırdı.

Mahkeme itirazın reddi kararında, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayete konu olayı yeterince araştırdığını, müştekilerin ileri sürdükleri delilleri topladığını, iddiaya konu olayı yeterince irdelediğini, soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında kamu davasının açılması için yeterli delil elde edilememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI USUL VE YASAYA UYGUN BULUNDU

İtiraz dilekçesinde ileri sürülen delillerin kararın değiştirilmesini ve kaldırılmasını gerektirecek kuvvette olmadığı belirtilen mahkeme, bu haliyle kamu davasının açılması için yeterli nedenlerin bulunmadığını, verilen takipsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğunu kaydetti.

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Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,(DHA)

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Son dakika gündem: GİRESUN Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi-ARŞİV

Kaynak: DHA

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