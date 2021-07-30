Son dakika gündem: Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem: Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Nohutalan Mahallesi'nde römorkunda Antep fıstığı bulunan ve hasattan dönen Yaşar Karakan idaresindeki traktör devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakan'ın öldüğünü belirledi. Traktördeki Gökhan ve Ali Karakan yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Karakan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Manavgat'taki orman yangınını yakından takip eden basın mensupları canlı yayında facianın eşiğinden döndü
Manavgat'taki orman yangınını yakından takip eden basın mensupları canlı yayında facianın eşiğinden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Fatma Girik Demet Akalın
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:05:36. #1.15#

title