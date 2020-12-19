Son dakika gündem: Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (6)
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Son dakika gündem: Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (6)

19.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:43
Son dakika gündem: Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (6)

Son dakika haber: ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, NORMAL ODAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYORMUŞGaziantep'te özel hastanenin yoğun bakımında çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Sekili Beldesi eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediyesi Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın (64) normal odaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, NORMAL ODAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYORMUŞ

Gaziantep'te özel hastanenin yoğun bakımında çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Sekili Beldesi eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediyesi Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın (64) normal odaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.Eski belediye başkanının kardeşi Mustafa Kanpolat, ağabeyinin durumunun iyiye gittiğini, en son 2 gün önce cep telefonu ile görüntülü görüştüklerini anlattı. Kardeş Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlanırken patlamada hayatını kaybeden ağabeyinin kendilerinden meyve suyu istediğini belirterek, "10 gündür koronavirüs tedavisi görüyordu. Durumu iyiydi. Konuşmaya başlamıştı, canlı görüşme yaptık. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu olayda hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadık" dedi.


Son dakika gündem: Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (6)
Son dakika gündem: Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (6)
Son dakika gündem: Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:43:26. #1.14#
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