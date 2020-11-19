Son dakika gündem: Gamze'yi ölüme götüren tuzağı Niğdeli genç kıza da kurmuşlar
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Son dakika gündem: Gamze'yi ölüme götüren tuzağı Niğdeli genç kıza da kurmuşlar

19.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:59
Son dakika gündem: Gamze'yi ölüme götüren tuzağı Niğdeli genç kıza da kurmuşlar

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 3 şüpheliden Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşlerin, geçen yıl verdikleri iş ilanını arayan M.Y.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 3 şüpheliden Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşlerin, geçen yıl verdikleri iş ilanını arayan M.Y.'yi yaşadığı Niğde'den önce Afyon'a ardından da İzmir'e götürüp, cinsel saldırıda bulundukları, uygunsuz fotoğraflarını çektikleri genç kıza şantajla 23 bin lira kredi çektirdikleri, gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyeden adli kontrolle serbest kaldıkları öğrenildi.

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, geçen 7 Kasım günü, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. Ardından da iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüşmeye gittiği, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, H.G. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden olay sırasında odada bulunduğu belirlenen Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşler ile ifadesinde gece odaya uğradığını söyleyen Mustafa Emre Demiral, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. H.G. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NİĞDE'DE YAŞAYAN M.Y.'Yİ DE İŞ İLANIYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLERTutuklanarak cezaevine gönderilen Doğan kardeşlerin geçen yıl 'cinsel saldırı', 'saldırı' ile 'şantaj' suçlarından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmalarının detayları öğrenildi. İddiaya göre 2019 yılında Niğde'de yaşayan M.Y., internette bir iş ilanına başvurup Rıza Doğan ve Mehmet Doğan ile tanıştı. Doğan kardeşler ve 2 arkadaşları, M.Y.'yi iş bahanesiyle önce Afyon'a ardından da İzmir'e getirdi. Şüpheliler M.Y'ye cinsel istismarda bulunup uygunsuz fotoğraflarını çekti. Şantaj yapıp, genç kıza 23 bin lira kredi çektirdi.

M.Y.'nin şikayeti üzerine Doğan kardeşler ve iki şüpheli gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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