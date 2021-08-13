Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
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Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da, ağabeyi Seyit Mutlu (37) ile birlikte kazada yaşamını yitiren Nezir Mutlu'nun (30), en küçük kardeşleri Tahir Mutlu'nun 21 Ağustos'taki düğünü için Fransa'dan geldiği ortaya çıktı.

AKSARAY'da, ağabeyi Seyit Mutlu (37) ile birlikte kazada yaşamını yitiren Nezir Mutlu'nun (30), en küçük kardeşleri Tahir Mutlu'nun 21 Ağustos'taki düğünü için Fransa'dan geldiği ortaya çıktı. İki kardeş, yan yana toprağa verildi.

Kaza, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Aksaray-Gülağaç karayolu Gücünkaya köyü girişinde meydana geldi. Nezir Mutlu yönetimindeki 68 ABR 364 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fahrettin Bozlak'ın (37) kullandığı 68 ABE 459 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsü Nezir Mutlu ve ağabeyi Seyit Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çekici sürücüsü Bozlak'ın tedavisi sürüyor.

EŞİ 6 AYLIK HAMİLE

Seyit Mutlu ve kardeşi Nezir Mutlu'nun cenazesi dün Uzunkaya köyünün mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada ölen Nezir Mutlu'nun 4 kardeş olduğu ve en küçük kardeşi Tahir Mutlu'nun 21 Ağustos'taki düğün için yaşadığı Fransa'dan ailesiyle birlikte memleketine geldiği ortaya çıktı. Fransa'da lokanta işleten 2 çocuk babası Nezir Mutlu'nun eşi Nilgün Mutlu'nun 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Kardeşi gibi 2 çocuk babası olan Seyit Mutlu'nun da köyde market işlettiği bildirildi.

Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi... FRANSA'DAN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN GELDİ, AĞABEYİ İLE KAZADA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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