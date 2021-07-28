Son dakika gündem: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, 10 yıl aradan sonra selefi Gbagbo ile görüştü
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Son dakika gündem: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, 10 yıl aradan sonra selefi Gbagbo ile görüştü

Son dakika gündem: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, 10 yıl aradan sonra selefi Gbagbo ile görüştü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, selefi ve 10 yıl aradan sonra sürgünden dönen Laurent Gbagbo'yu kabul etti.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, selefi ve 10 yıl aradan sonra sürgünden dönen Laurent Gbagbo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ouattara, ülkede 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında patlak veren siyasi kriz sonrasında ilk kez bir araya geldiği selefi Gbagbo'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısında sarılarak karşıladı.

Ouattara ve Gbagbo, "tarihi" olarak nitelendirilen görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Ouattara, Gbagbo'ya ziyaret için teşekkür etti ve zaten uzun zamandır iletişim halinde olduklarını söyledi.

Fildişi Sahili halkının uzun süredir beklediği görüşmenin ancak bugün yapılabildiğini dile getiren Ouattara, Gbagbo ile dostça ve samimi bir atmosferde bir araya geldiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ouattara, "Elbette birçok ayrılığa neden olan siyasi bir kriz yaşadık ancak hepsi geçti. Bu olaylar oldukça acı vericiydi, çok fazla ölüm yaşadık. Bunu geride bırakmalı ve uzlaşı üzerine çalışmalıyız. Çünkü asıl olan Fildişi Sahili'dir. " dedi.

Gbagbo'dan "muhalifler serbest kalsın" çağrısı

Görüşmede, ülkedeki barış, toplumsal diyalog gibi birçok meseleyi ele aldıklarını ifade eden Ouattara, toplumsal uzlaşıyı güçlendirmek adına bu tarz görüşmelerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Gbagbo da Ouattara ile bir araya gelmekten oldukça mutlu olduğunu belirterek, zaman zaman bu minvalde görüşmeler yapmayı istediğini söyledi.

Gbagbo, 2010'daki siyasi kriz sürecinden bu yana hapiste olan muhaliflerin serbest bırakılmasını isteyerek, "Muhaliflerin serbest kalması konusunda ısrar ediyorum. Cumhurbaşkanına da söyledim. Ben onların lideriydim, ben serbestim ama onlar hala hapisteler. Eminim Cumhurbaşkanı hapisteki muhaliflerin özgürlüğüne kavuşması için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

Sürgünden 18 Haziran'da sönmüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) insanlığa karşı suç işlemekle yargılanan ve mart ayında aklanan Gbagbo, sürgünde olduğu Brüksel'den 18 Haziran'da Fildişi Sahili'ne dönmüştü.

Gbagbo, 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ile Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda, yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

İnsanlığa karşı işlenen suçlardan beraat

Seçim sonrası çıkan olayların sorumlusu olarak 11 Nisan 2011'de yakalanan Gbagbo, 30 Kasım 2011'de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle UCM'ye sevk edilmişti.

UCM, bu suçla yargılanan ilk Cumhurbaşkanı Gbagbo hakkında, 15 Ocak 2019'da, olaylarla ilgili yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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