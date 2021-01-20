Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
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Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

20.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:03
Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

Son dakika haber: Aysel Özarslan çiftine ait tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

Aysel Özarslan çiftine ait tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında çiftin evde olan kızı ve torunu kurtulmayı başardı. Yangın haberini alıp bölgeye gelen Özarslan çifti, gözyaşları içinde evlerinin yanışını izledi.

Side Mahallesi 1031 sokakta Niyazi- Aysel Özarslan çiftine ait müstakil bahçeli evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Niyazi ve Aysel Özarslan çifti dışarıdayken, sobadan sıçrayan kıvılcımların kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, bir anda büyüdü. Yangın sırasında evde misafir olarak bulunan Özarslan çiftinin kızları Sakine, 1 yaşındaki çocuğunu da alarak dışarı çıkmayı başardı. Alevler kısa sürede evi tamamen sararken, vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Haberi alıp gelen Niyazi- Aysel Özarslan çifti, evlerinin yandığını görünce fenalık geçirdi. Çifte sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, komşuları da teselli etmeye çalıştı. 

Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürülerek, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında Niyazi Özarslan, 'Mahvoldum ben' diyerek, yanan evinin etrafında gezindi. 


Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Son dakika gündem: Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

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