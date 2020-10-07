Yine İstanbul, yine taksici dehşeti! İki şoför bıçaklarla birbirine saldırdı

Son zamanlarda İstanbul, taksici kavgaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçen hafta Esenyurt'taki taksiciler arasında çıkan kavgada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralanmıştı. Bugün meydana gelen olayda ise yolcu ve durak tartışması yaşayan taksi şoförleri bıçaklarla birbirine saldırdı.

İstanbul'da taksiciler arasında çıkan kavgalar devam ediyor. Özellikle Esenyurt'taki taksiciler durak ve yolcu anlaşmazlıkları nedeniyle kavga ederken, geçen hafta meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Bu olayın ardından İBB ekipleri taksi durağı olarak kullanılan 4 yapıyı kaldırmıştı. Dün gece Esenyurt'ta taksiciler arasında yine kavga çıktı. İlçenin en işlek yerlerinden birini trafiğe kapatan iki taksici yol verme tartışması üzerine kavgaya tutuştu. İki taksicinin kavgası trafiğin uzun süre aksamasına neden oldu.

ESENYURT'TAKİ TAKSİCİLERİN KAVGALARI DEVAM EDİYOR

Esenyurt, bugün öğle saatlerinde taksici kavgası nedeniyle tekrar gündem oldu. Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde meydana gelen olayda, kimlikleri öğrenilemeyen iki taksici yolcu alma ve durak yeri konusunda tartışma yaşadı.

BIÇAKLARLA KAVGA ETTİLER

Taksicilerin arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri iki taksiciye müdahale ederken, olası bir yaralanma veya ölüm olayının da önüne geçti. Taksi şoförlerine trafik açısından cezai işlem uyguladıktan sonra şüpheliler adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı