Son dakika gündem: Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye para cezası

Son dakika haberine göre Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 15 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 15 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin giriş çıkış noktaları ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki birçok alanı denetledi.

Denetimlerde, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden güvenlik güçleri, kısıtlamaya uymayan 15 kişiye para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir