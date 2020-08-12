Son dakika gündem: Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız göreve başladı
Son dakika gündem haberine göre Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Ali Yıldız, görevine başladı.
12.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:08
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Ali Yıldız, görevine başladı.
Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, geçtiğimiz hafta Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.Şehre gelen ve Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret eden Albay Yıldız bugün bugün görevine başladı.
Öte yandan Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan İnan ise Tuğgeneralliğe terfi alarak İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanmıştı. - ELAZIĞ
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Kaynak: İHA