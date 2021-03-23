Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara cevap verdi
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Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara cevap verdi

23.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:15
Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara cevap verdi

Son dakika haberler... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçlarından tutuksuz yargılandığı dava ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçlarından tutuksuz yargılandığı dava ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Binasında basın toplantısı düzenleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara değindi. Şahsı üzerinden CHP'ye saldırıldığını iddia eden Gürkan, gazeteci Şükrü Benli'yi 'çocuk tacizcisi' olmakla suçladı. Benli'nin kanun kaçağı olduğunu, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararları bulunduğunu öne süren Gürkan, "Hepimiz güveniyoruz Türk adaletine. Pekiyi, Türk adaletine güveniyorsan neden Bulgaristan'dasın, kaçaksın, hakkında verilen bu kadar mahkumiyetten ve derdest dosyalarda yargılanmaktan neden kaçıyorsun Türk adaletine güveniyorsan" dedi.

2015 yılında makamında ziyaret etmişti

12 Mayıs 2015 tarihinde söz konusu dava dosyasında müşteki sanık olarak bulunan Şükrü Benli, yine dava dosyasında müşteki sanık olarak yargılanan ve o dönemde de Edirne Belediye Başkanı olan Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etmiş ve kendisine Gürkan tarafından 'Edirnekari' tablo hediye edilerek, söz konusu ziyaret belediyenin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulmuştu. Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davada 21 aydır tutuklu bulunan O.K., Ş.G. ve S.A. isimli 3 sanığın son görülen davada tutuksuz yargılanmasına karar verilerek, dava 24 Mayıs tarihine ertelenmişti. - EDİRNE

Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara cevap verdi
Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara cevap verdi
Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara cevap verdi
Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan hakkındaki iddialara cevap verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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