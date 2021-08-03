Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında orman yangını çıktı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangın Orman İşletme Şefliklerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10-15 dönüm arasında ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Dursunbey'in Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Dursunbey Belediyesi, BASKİ ekiplerinin yanı sıra bölgedeki köylüler tarafından müdahale edildi. Tamamen kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında 10-15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın çıkan alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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