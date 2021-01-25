Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
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Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı

25.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:07
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı

Son dakika haberler... DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 20'nci yıl dönümünde şehit edildikleri noktada, düzenlenen törenle anıldı.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 20'nci yıl dönümünde şehit edildikleri noktada, düzenlenen törenle anıldı. Anmaya gelenler arasında bulunan ve şehit emniyet müdürü ile aynı adı taşıyan 20 yaşındaki Ali Gaffar Ayverdi, "Her sene geliyorum. Büyüklerimizin anlattığına göre çok iyi bir insanmış ve çok seviyorlarmış. Ondan dolayı adımı Ali Gaffar bırakmışlar. Onun gibi biri daha gelmemiş" dedi.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Görev yaptığı dönem yaptığı çalışmalarla Diyarbakırlıların sevgisini kazanan, Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın cenazesi binlerce aracın kilometrelerce oluşan kortejiyle Sakarya'ya uğurlandı. Diyarbakırlı birçok aile o dönem doğan erkek çocuklarına Ali Gaffar adını verirken, esnaf da iş yerlerine Okkan'ın fotoğrafını astı. Olayın, 20'nci yıl dönümünde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerde İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle anıldı. Törene, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve o dönem ailelerinin Ali Gaffar ismini verdiği gençler katıldı. Törende, şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Anıta karanfil bırakıldı. Program sonrası konuşan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, "Allah rahmet eylesin. Onu ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

'ONUN GİBİ BİRİ DAHA GELMEMİŞ'Emniyet Müdürü Okkan, şehit edildikten sonra doğan ve ailesinin şehit emniyet müdürünün adını verdiği Ali Gaffar Ayverdi (20), her sene anmaya geldiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Her sene gelip rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Büyüklerimizin anlattığına göre çok iyi bir insanmış ve çok seviyorlarmış. Ondan dolayı adımı Ali Gaffar bırakmışlar. Onun gibi biri daha gelmemiş."

 


Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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