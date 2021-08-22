Son dakika gündem: DİNAR'DA 2 KAZA 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: DİNAR'DA 2 KAZA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde aynı bölgede 15 dakika arayla meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde aynı bölgede 15 dakika arayla meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Doğan Balaman'ın kullandığı 48 AV 958 plakalı otomobil, Mustafa Özkan'ın kullandığı 32 ABR 259 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Doğan Balaman sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaklaşık 15 dakika sonra aynı bölgede bir kaza daha yaşandı. Uğur Güçlü'nün kullandığı 32 K 4104 plakalı traktör sola dönmek için yavaşlayınca, Ramazan Avcı'nın kullandığı15 AY 926 plakalı motosiklet traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan Avcı'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Son dakika gündem: DİNAR'DA 2 KAZA 2 YARALI
Son dakika gündem: DİNAR'DA 2 KAZA 2 YARALI
Son dakika gündem: DİNAR'DA 2 KAZA 2 YARALI
Son dakika gündem: DİNAR'DA 2 KAZA 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Sibel Can İrem Derici Düm Tek Tek Serdar Ortaç
Spor Marcao Gervinho Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: DİNAR'DA 2 KAZA 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 12:10:23. #1.15#

title