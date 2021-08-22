Son dakika gündem: DİNAR'DA 2 KAZA 2 YARALI

Edinilen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde aynı bölgede 15 dakika arayla meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde aynı bölgede 15 dakika arayla meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Doğan Balaman'ın kullandığı 48 AV 958 plakalı otomobil, Mustafa Özkan'ın kullandığı 32 ABR 259 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Doğan Balaman sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaklaşık 15 dakika sonra aynı bölgede bir kaza daha yaşandı. Uğur Güçlü'nün kullandığı 32 K 4104 plakalı traktör sola dönmek için yavaşlayınca, Ramazan Avcı'nın kullandığı15 AY 926 plakalı motosiklet traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan Avcı'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı