Son dakika gündem: Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem: Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Honaz ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Ovacık Mahallesi'nde 8 Ağustos'taki silahlı kavganın ardından kaçan B.S, Denizli Adalet Sarayı'na giderek avukatıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

Zanlı, buradaki ifade işleminin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.S'nin, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ailesi vasıtasıyla ikna edildiği öğrenildi.

Öte yandan, B.S, teslim olmaya giderken, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Görüntülerde, yanında bir kadın bulunan B.S, teslim olmaya gittiğine dair ifadeler kullanıyor.

Ovacık Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta B.S. ile R.K. arasında kavga çıkmıştı. B.S'nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.K. ile kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Fatih Bozkaya (34) ve C.K. yaralanmıştı. Yaralılardan Bozkaya, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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