Kayıp ihbarı yapılan genç aranıyor

ORTACA, MUĞLA (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan genç için ormanlık alanda çalışma yürütüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 4 gün önce otobüsle Çameli ilçesine gelen 19 yaşındaki Barış Özbek'ten haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda termal dron desteğiyle arama yaptı.

Köylülerin de katıldığı çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekipler, ormanlık alandaki çalışmalara ara verdi.

Arama çalışmalarına şehir merkezinde devam edileceği öğrenildi.

AA - Güncel