Son dakika gündem: DAEŞ'li terörist, teyzesini ziyarete gelmiş

Edinilen son dakika haberine göre TERÖR örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde valisinin koruması olduğu tespit edilen ve Mardin'de yakalanan 'Ebu Muntasır' kod adlı terörist A.E.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.