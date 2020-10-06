Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek

06.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:41
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'i ziyaretleri kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra bu görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek. Ayrıca görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Türkiye ile Katar arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Kaplan

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