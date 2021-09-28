Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu - Haberler
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Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Rıfat Vural - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu Kuraklığın vurduğu Çıldır Gölü'nde su seviyesi 5-6 metre düştü Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu.

ARDAHAN (İHA) - Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu

Kuraklığın vurduğu Çıldır Gölü'nde su seviyesi 5-6 metre düştü

ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu. Göldeki su seviyesi 5-6 metreye kadar çekildi.

Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde mevsimsel kuraklığın etkisiyle su seviyesi kıyıdan yaklaşık 5-6 metre çekildi. Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte bulunan ve kış turizminde önemli yeri olan Çıldır Gölü'nde yaşanan kuraklık balıkçıları da olumsuz yönde etkiledi.

Vatandaşlar, "Su seviyesi 5-6 metre çekilmiş durumda. Kuraklıktan dolayı su seviyesi çekildi. Bölge bu sene çok az yağış aldı. Gölümüzün suyu baya bir çekildi" şeklinde konuştular.

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu

Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Rıfat Vural - Son Dakika Haberleri
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